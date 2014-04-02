"Вести: Приморье": Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки вертолета Ми-8Т в Приморье

Пострадавшего после аварийной посадки вертолета Ми-8 Валерия Василенко доставили в краевую клиническую больницу №2 во Владивостоке. Инцидент произошел в 30 километрах от поселка Восток в Красноармейском районе. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Дальнереченск-Авиа», совершало коммерческий рейс. По некоторым данным, на его борту находились бывший губернатор Приморья Сергей Дарькин и экс-прокурор края Валерий Василенко. С места падения всех членов экипажа и пассажиров эвакуировали спасательным вертолетом.

Елена Барсукова, старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора: "Дальневосточной транспортной прокуратурой по факту авиационного события, произошедшего в Приморском крае с вертолетом Ми-8Т, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Эту проверку проводит хабаровский и приморский транспортные прокуроры".

Подробности происшествия смотрите сегодня, 29 мая, 21.45 в итоговом выпуске программы в материале Всеволода Ставчанского.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]