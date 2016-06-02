Начало недели во Владивостоке будет облачным, но тёплым

Сегодня, 29 мая, погодные условия в Приморье определяют фронтальные разделы обширного циклона, который медленно смещается по Амурской области на северо-восток, на Хабаровский край. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит +20…+27 °С. Во Владивостоке без осадков. Ветер умеренный. Во второй половине дня воздух прогреется до +20…+23 °С.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация над Дальневосточным регионом существенно не изменится. Над Приморским краем по-прежнему будут смещаться облачные массивы фронтальных разделов хабаровского циклона. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температурный фон не меняется, ночью 7…15, на северо-востоке 1…6. Днем в континентальных районах жарко, 21…27. В прибрежную зону южными потоками будет выносить низкую облачность, с акватории Японского моря. Здесь на 7 – 10 градусов прохладнее.

Во Владивостоке завтра, переменная облачность, вечером 30.05 возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью 9…11, днем 15…18.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]