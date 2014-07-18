Строительство пляжа для инвалидов в Приморье завершится к концу лета. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
До открытия пляжного сезона в Приморье осталось меньше месяца. Этим летом возможность искупаться в море получат и люди с ограниченными возможностями здоровья. Уже сегодня разработан специальный проект оборудования пляжа удобствами. Так подъехать по песчаному пляжу на коляске, переодеться и принять душ не затруднит даже человека в коляске.
Чтобы подобраться к морю в районе Санаторной, сегодня человек на коляске не обойдётся без посторонней помощи. Преграда на пути к отдыху у воды — железнодорожные рельсы, косогоры и зыбкий песок. Пока ни в одном приморском городе нет комфортного пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Артём Моисеенко, президент дальневосточной организации «Ковчег», депутат Думы г. Владивостока: «Я сам неоднократно наблюдал, когда приезжал на Шамору, на Русский остров, как люди на колясках сидят, смотрят за отдыхающими-купающимися и, конечно, внутри себя сожалеют, что у них нет возможности, не предусмотрено».
Пока в парке отдыха на Санаторной определено только место, но вскоре здесь появятся не совсем привычное оборудование для отдыха инвалидов. Архитекторы горадминистрации разработали специальные лежаки, кабинки для переодевания и душевые. Например, на пляже установят 16 шезлонгов такой конструкции, чтобы им мог воспользоваться человек с любыми физическими возможностями. А окунуться в море поможет специальный пандус с передвижным механизмом в воде. Следить за состоянием отдыхающих будут спасатели.
Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации г. Владивостока: «Мы рассмотрели все возможные варианты, а таких пляжей у нас единицы, поэтому не секрет, что этот проект очень уникален и на Дальнем Востоке это будет единственное место, куда не только жители Владивостока, которые передвигаются на колясках, но я думаю, что и гости других регионов смогут приезжать и наслаждаться».
На строительство пляжа для инвалидов уже выделено пять миллионов рублей. Проект готов и одобрен архитекторами, осталось найти подрядчика. В администрации Владивостока рассчитывают, что строительство завершат до конца лета.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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