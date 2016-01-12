Владивосток попал в топ «самых одиноких» городов России
Специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана» провели исследование с целью выявить, в каких городах России больше всего одиноких людей, которые ищут любовь на сайте знакомств.
По результатам исследования составлен рейтинг самых «одиноких» городов. На первом месте по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких людей — город Покровск, административный центр республики Саха в Якутии. Более 20% населения города регулярно посещают сайты знакомств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Комок, специалиста по маркетингу Fotostrana.ru - развлекательной социальной сети.
Второе место занял Краснодар (14% населения), третье — Звенигород Московской области (13%). Далее топ самых одиноких городов распределился следующим образом: Истра, Петрозаводск, Ставрополь, Калининград, Челябинск, Владивосток.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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