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Вертолетную площадку установят в Перинатальном центре Приморья

Вертолетную площадку установят в Перинатальном центре Приморья

Фото: Avia.pro

Собственная вертолетная площадка появится в Приморском перинатальном центре. Это позволит более оперативно доставлять сюда самых маленьких пациентов и будущих мам для оказания квалифицированной медицинской помощи, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Перинатальный центр принимает пациентов, которых, в том числе, доставляют со всего Приморья вертолетами санавиации.

«Перинатальный центр оказывает помощь беременным женщинам с высокой степенью риска, невынашиванием беременности. В эту группу входят также женщины с многоплодными беременностями, с задержкой внутриутробного развития плода, с фетоплацентарной недостаточностью и рядом других заболеваний. Мы принимаем женщин со всех уголков нашего края, даже самых отдаленных. В числе наших пациенток и женщины из других регионов нашей страны – Камчатки, Сахалина, Хабаровска. Соответственно, помощь оказывается и новорожденным детям, родившимся в Перинатальном центре от 0 до 3 лет», – рассказала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.

В департаменте отметили, что с начала 2016 года в Приморье показатель младенческой смертности снизился на 20%. Этого удалось достичь, прежде всего, за счет открытия в 2014 году современного Перинатального центра. С момента открытия центра здесь родилось более девяти тысяч малышей, из них около 900 – с начала 2017 года. Сейчас в планах Администрации Приморья – строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную квалифицированную помощь женщины из северных районов края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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