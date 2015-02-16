За минувшую неделю сотрудники ГАИ привлекли к ответственности почти 300 нетрезвых водителей в Приморье

С начала года полицейские привлекли к ответственности 2683 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2430 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 375 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители будут привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 286 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

За неделю по вине любителей пьяной езды произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в городах Владивосток, Большой Камень; Дальнереченском, Михайловском, Кавалеровском районах, а также Дальнегорском городском округе.

Так, 22 мая в результате столкновения транспортных средств в селе Орехово Дальнереченского района пострадал 13-летний мальчик.На перекрестке улиц «Ватутина-Заливная» водитель микрогрузовика не выбрал безопасную дистанцию и скоростной режим, спровоцировав столкновение с мопедом. В результате удара пострадал 13-летний водитель мопеда, подросток получил ушибы и ссадины.

По предварительным данным, водитель Isuzu Elf управлял транспортным средством без соответствующих документов, в состоянии алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», предполагающий административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г. Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]