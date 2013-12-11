В Находке возбуждено уголовное дело в отношении адвоката

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года адвокат осуществлял защиту гражданина по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленник решил использовать доверительное отношение к нему подзащитного и его супруги. Адвокат попросил дать ему 1,5 миллиона рублей для передачи должностному лицу суда за совершение незаконных действий, а именно назначению гражданину наказания не связанного с лишением свободы. Таким образом, не намереваясь исполнять обещание, адвокат обманным путем получил 1,5 миллиона рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению. Стоит отметить, что за сбыт наркотиков гражданину было назначено наказание 11,5 лет лишения свободы.

В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]