В Фокино возбуждено уголовное дело по факту не выплаты зарплаты в «Стройсервисе»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, в период времени с января 2015 по апрель 2016 года должностное лицо из числа руководства предприятия не выплатило заработную плату одному из сотрудников. При этом на счетах предприятия имелось достаточно денежных средств что бы погасить задолженность перед работником.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Преступление выявлено сотрудниками прокуратуры.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]