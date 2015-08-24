В Приморье выбрали имя пострадавшему от браконьеров тигренку

Спасенный в Приморье тигренок получил имя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Центр «Амурский тигр». Молодой хищник, получивший шанс на будущее благодаря своевременной помощи специалистов, теперь будет носить гордое имя Сайхан.

Напомним, раненного тигренка в возрасте 5—7 месяцев обнаружили 13 января 2017 года в Пожарском районе Приморского края. Животное находилось в очень тяжелом состоянии. Хищника доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, оказали первую помощь, а после провели несколько операций. Сейчас тигренок чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением специалистов.

В то время, пока врачи-ветеринары со всей России боролись за здоровье редкого хищника, приморцы активно участвовали в жизни пострадавшего и предлагали не только варианты имен, но и делились мнением, как следует поступить с раненым животным, когда оно пойдет на поправку и окончательно окрепнет.

Всего в голосовании, посвященном дальнейшей судьбе животного, участвовало около 7 тысяч человек, более четырехсот из которых прислали на конкурс варианты имен для животного. Наиболее подходящее имя, по мнению жюри, придумала Худобина Галина Александровна, которая предложила назвать тигренка Сайхан, что означает благородный, красивый.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]