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В Приморье снова испортится погода

В Приморье снова испортится погода

На этой неделе погода в Приморье будет неустойчивой. Обширный холодный высотный циклон, который медленно смещается с Якутии на юго-восток, определит погодные условия над югом Дальневосточного региона на большую часть рабочей недели. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В первую половину недели погода в Приморье с переменной облачностью, местами небольшие дожди. Ветер умеренный. Температурный режим однородный, ночью +8…+13 °C, на северо-востоке +1…+6 °C. Днём +20…+27 °C, на побережье +11…+17 °C.

Во второй половине недели высотный вихрь будет перемещаться над Приморским краем. В это время начнет преобладать низкая облачность, увеличится интенсивность и площадь дождей. В условиях облачной погоды фон температуры воздуха понизится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке в течение недели ожидается переменная облачность, не исключены небольшие кратковременные дожди. Температурный фон в ночные часы +7…+10 °C, днём +14…+17 °C. Свежий ветер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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