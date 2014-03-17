В Приморье виновник смертельного ДТП заключен под стражу

ДТП произошло в районе 35 км автодороги Находка—Кавалерово. Там автолюбитель сбил троих пешеходов и скрылся с места происшествия, один из пострадавших скончался, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине двигался из села Лазо в направлении города Находки. В районе 35 км автодороги он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, стоявших на краю проезжей части. После совершения ДТП водитель, не оказав пострадавшим помощи, скрылся с места автоаварии.

В результате трое пешеходов, мужчины в возрасте 27 и 32 лет, получили травмы. Один из потерпевших от полученных травм скончался до приезда бригады врачей. Двоим пострадавшим помощь оказана на месте происшествия, после чего назначено амбулаторное лечение.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий в районе дома №9 на улице Минская в городе Партизанске сотрудники полиции обнаружили автомобиль Тойота Лэнд Крузер Прадо со следами причастности к ДТП. Затем в селе Новицкое задержан водитель — 31-летний житель города Партизанска. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Установлено, что ранее водитель уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Злостный нарушитель Правил дорожного движения заключен под стражу.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]