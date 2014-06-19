Иван Штыль завоевал золото и бронзу на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ
Дважды стоял на пьедестале. Известный приморский гребец, призер Олимпийских игр Иван Штыль завоевал золото и бронзу на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Состязания проходили в Венгрии. Конкуренция в спринте - дистанции 200 метров в каноэ-одиночке - была запредельная. Первая тройка пересекла финишную отметку в промежутке менее одной секунды (38,008 до 38,823 сек). Иван завоевал бронзу. А на дистанции 500 м Штыль выступал в двойке с Виктором Мелантьевым. Экипаж уверенно, с отрывом в корпус лодки, пришёл к финишу первым.
Сейчас Иван начнет подготовку к чемпионату России по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт на канале Крылатское в Москве с 14 по 18 июня — это отбор на чемпионат мира.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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