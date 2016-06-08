«Новая экономика Приморья». Специальный репортаж. Общественные организации предпринимателей Приморья
«Новая экономика Приморья»: Предприниматели ведут диалог с властью.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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