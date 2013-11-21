Во Владивостоке мошенники по одной и той же схеме присваивали бюджетные деньги, выделенные на ремонт медучреждений

В ближайшее время во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении денежных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы кожно-венерологического диспансера.

Директор строительной компании помогла заместителю главного врача по административно-хозяйственной части Краевого клинического кожно-венерологического диспансера и начальнику планово-экономического отдела данного учреждения похитить 3,6 млн. рублей, выделенных из краевого бюджета на ремонтно-строительные работы в диспансере.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в течение 2011 года директор строительной компании, гражданка Т. предоставляла ложную документацию, вводя в заблуждение главного врача кожно-венерологического диспансера относительно объема и качества выполненных ремонтно-строительных работ.

В настоящее время гражданке Т. предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в Первореченский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух других соучастников данного преступления (должностных лиц кожно-венерологического диспансера) уголовное дело уже рассматривается в Первореченском районном суде города Владивостока.

Как отметила Елена Телегина, эти же лица в марте 2017 года были осуждены Советским районным судом города Владивостока за совершенные по аналогичной схеме мошеннических действий в период, когда работали в краевом противотуберкулезном диспансере. Суд приговорил их реальному лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев и 6 лет 6 месяцев лишения свободы исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу в настоящее время еще не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]