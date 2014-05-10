Владивостокцам не рекомендуют купаться на островах из-за опасности нападения акул

Владивосток готовится к началу пляжного сезона. Уже 15 июня самые закаленные смогут зайти в морскую воду. Но при этом, городские власти не рекомендуют купаться на островах Владивостока, потому что есть опасность нападения акул. Об этом говорится в специальном постановлении администрации краевой столицы. В списке представляющих опасность значатся практически все островные территории и полуостров Песчаный.

Вместе с тем, специалисты взяли пробы воды во многих бухтах Владивостока и пока плавать разрешили лишь на трех специально оборудованных территориях: на Санаторной на двух пляжах и в бухте Аякс на Русском острове.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]