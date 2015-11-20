Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:58
  0

Житель Находки попался на продаже не принадлежащего ему контейнера

Житель Находки попался на продаже не принадлежащего ему контейнера

Фото: PrimPress

Житель Находки, ранее судимый за грабеж, продал частному лицу металлический контейнер, принадлежащий коммерческому предприятию. Контейнер долго пустовал и был не заперт, на что и обратил внимание злоумышленник. Он повесил на двери контейнера замок, дал объявление о продаже на популярном сайте, после чего продал чужое имущество ничего не подозревающему о незаконности сделки мужчине.

По горячим следам полицейские нашли незаконно проданный контейнер и передали его собственнику.  

В отношении мужчины возбудили уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество,   то есть  хищение чужого имущества  путем обмана, совершенное  с причинением значительного ущерба гражданину).  В рамках расследования доказана причастность обвиняемого к совершению преступления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок  до пяти лет.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море 2017

Школьное радио







Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря