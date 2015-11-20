Житель Находки попался на продаже не принадлежащего ему контейнера

Житель Находки, ранее судимый за грабеж, продал частному лицу металлический контейнер, принадлежащий коммерческому предприятию. Контейнер долго пустовал и был не заперт, на что и обратил внимание злоумышленник. Он повесил на двери контейнера замок, дал объявление о продаже на популярном сайте, после чего продал чужое имущество ничего не подозревающему о незаконности сделки мужчине.

По горячим следам полицейские нашли незаконно проданный контейнер и передали его собственнику.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В рамках расследования доказана причастность обвиняемого к совершению преступления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]