Житель Находки попался на продаже не принадлежащего ему контейнера
Житель Находки, ранее судимый за грабеж, продал частному лицу металлический контейнер, принадлежащий коммерческому предприятию. Контейнер долго пустовал и был не заперт, на что и обратил внимание злоумышленник. Он повесил на двери контейнера замок, дал объявление о продаже на популярном сайте, после чего продал чужое имущество ничего не подозревающему о незаконности сделки мужчине.
По горячим следам полицейские нашли незаконно проданный контейнер и передали его собственнику.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). В рамках расследования доказана причастность обвиняемого к совершению преступления, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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