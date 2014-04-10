Представитель МИД РФ Мария Захарова посетит МедиаСаммит—2017 во Владивостоке

Чуть больше недели остается до проведения в Приморье самого масштабного медиафорума в Азиатско-Тихоокеанском регионе – IV Дальневосточного МедиаСаммита. Планируется, что участниками события станут не только представители региональных СМИ, но и признанные эксперты федерального уровня, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Оргкомитете МедиаСаммита, в этом году в работе форума примут участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Все они подтвердили свои намерения выступить на площадках мероприятия в качестве экспертов. В настоящий момент обсуждается тематика предстоящих докладов», – уточнили в Оргкомитете.

Также спикерами МедиаСаммита-2017 станут председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. Программа их участия в форуме уже известна. Так, Всеволод Богданов выступит на секциях «Неужели мы так и не научились любить» и «Этические принципы в журналистике. Практика защиты профессии», а Владимир Мамонтов примет участие в дискуссиях «История дальневосточной журналистики: преемственность поколений», «Медиа будущего. Цифровые вызовы для региональных СМИ. Новые каналы доставки контента для позиционирования Дальнего Востока в России и за рубежом», «Последние из могикан: концепции и форматы регионального вещания».

«Также в рамках форума запланировано участие и других мэтров российской журналистики. Всего мы ожидаем более 50 спикеров», – сообщили специалисты.

Напомним, четвертый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет с 8 по 10 июня 2017 года на базе Дальневосточного федерального университета.

В рамках программы форума ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. На форсайт-сессии «Медиа будущего: тренды развития» презентуют наиболее успешные дальневосточные проекты, претендующие на звание «Медиа-прорыв».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]