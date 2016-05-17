Круизный сезон продолжается. 30 мая ранним утром в порт Владивосток впервые вошел океанский лайнер «Costa NeoRomantica».

В бухту Золотой Рог она вошла с первыми лучами солнца. Владивосток встречает океанский лайнер легким бризом и морскими фонтанами. Наряженная сигнальными флагами «Costa NeoRomantica» приветствует город у моря. Кораблю велят пристать к берегу под барабанный марш.

Екатерина Дмитриченко, старшина церемониального отряда барабанщицы: «Мы являемся визитной карточкой Владивостока».

На борту судна больше тысячи туристов из Японии. Накануне они вышли из порта Канадзава, а уже сегодня — во Владивостоке. Здесь они пробудут несколько часов и дальше отправятся в южнокорейский Сокчо. Подобные встречи океанских громад на морском вокзале уже стали традицией. Каждый раз перед заходом туристического лайнера изучают международный опыт.

Валерий Нагорный, генеральный директор Владивостокского морского терминала: «Мы решили сделать такие встречи традицией».

По словам директора морвокзала Владивостока, сейчас больше всех в бухту Золотой рог стремится зайти лайнер карибской круизной компании. Судно даже больше по всем параметрам, чем «Бриллиантовая Принцесса». Проблема только в глубине бухты у причальной стенки — не хватает 70 сантиметров. Для этого специалисты уже занялись проектом по углублению бухты. Пока же «Costa NeoRomantica» в этом сезоне зайдет во Владивосток еще трижды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]