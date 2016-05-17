Лайнер «Costa NeoRomantica» впервые вошел в порт Владивосток. Видеорепортаж Максима Каленника и Полины Паньковой
Круизный сезон продолжается. 30 мая ранним утром в порт Владивосток впервые вошел океанский лайнер «Costa NeoRomantica».
В бухту Золотой Рог она вошла с первыми лучами солнца. Владивосток встречает океанский лайнер легким бризом и морскими фонтанами. Наряженная сигнальными флагами «Costa NeoRomantica» приветствует город у моря. Кораблю велят пристать к берегу под барабанный марш.
Екатерина Дмитриченко, старшина церемониального отряда барабанщицы: «Мы являемся визитной карточкой Владивостока».
На борту судна больше тысячи туристов из Японии. Накануне они вышли из порта Канадзава, а уже сегодня — во Владивостоке. Здесь они пробудут несколько часов и дальше отправятся в южнокорейский Сокчо. Подобные встречи океанских громад на морском вокзале уже стали традицией. Каждый раз перед заходом туристического лайнера изучают международный опыт.
Валерий Нагорный, генеральный директор Владивостокского морского терминала: «Мы решили сделать такие встречи традицией».
По словам директора морвокзала Владивостока, сейчас больше всех в бухту Золотой рог стремится зайти лайнер карибской круизной компании. Судно даже больше по всем параметрам, чем «Бриллиантовая Принцесса». Проблема только в глубине бухты у причальной стенки — не хватает 70 сантиметров. Для этого специалисты уже занялись проектом по углублению бухты. Пока же «Costa NeoRomantica» в этом сезоне зайдет во Владивосток еще трижды.
Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.05.2017 Во Владивосток прибыла «Costa NeoRomantica», в среду ее сменит «Costa Victoria»
-
29.05.2017 30 мая во Владивосток впервые прибывает лайнер «Costa NeoRomantica»
-
25.05.2017 Еще один круизный лайнер идет в Приморье
-
19.05.2017 В субботу во Владивосток снова прибудет океанский лайнер «Costa Victoria»
-
30.04.2017 Первый в этом сезоне трансокеанский лайнер «Costa Victoria» прибывает во Владивосток 2 мая
-
17.05.2016 Трансокеанский лайнер «Costa Victoria» прибывает во Владивосток
Добавить комментарий