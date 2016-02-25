Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения ЕГЭ-2017, который проходит для выпускников школ с 29 мая по 1 июля.

Компания провела дистанционное тестирование оборудования в период с 15 по 23 мая, размещенного в 56 705 аудиториях, в пунктах проведения экзаменов и региональных центров обработки информации по всей стране. Более 96% аудиторий находятся в режиме онлайн.

Традиционно видео из аудиторий будет транслироваться на специально разработанный для просмотра в режиме реального времени портал - www.smotriege.ru.

Для общественных наблюдателей, кураторов ситуационных центров в субъектах Российской Федерации, которые в онлайн-режиме будут отслеживать на портале нарушения во время экзамена, специалисты «Ростелекома» провели обучение.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставит интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения государственной итоговой аттестации «Ростелеком» будет осуществлять мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак. В этом году «Ростелеком» на базе существующей инфраструктуры впервые обеспечил видеотрансляцию ОГЭ на специальный портал www.smotrioge.ru в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве.

«Система видеонаблюдения в этом году уже доказала свою эффективность в период досрочного проведения ЕГЭ, обеспечив 100% онлайн-трансляцию без единого сбоя. При этом количество камер увеличилось по сравнению с прошлым годом - мы подключили видеонаблюдение еще в 1 607 аудиториях. Мы сделали все необходимое, чтобы наша система качественно отработала и на основной волне. Изюминкой этого года стала новая разработка нашей компании, которая позволит оперативно получать обратную связь по отмеченному нарушению на портале из Пункта проведения экзамена», - заявила вице-президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]