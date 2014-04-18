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Ученые обнаружили новое защитное поле Земли

Ученые обнаружили новое защитное поле Земли

Фото: "Актуальные новости"

Ученые лаборатории физики атмосферного и космического пространства университета Колорадо в Боулдере (США) обнаружили новое защитное поле Земли. Оно может быть образовано низкочастотной радиосвязью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Актуальные новости", предположительно, особое поле формируется вокруг Земли благодаря радиосвязи, которая используется для сообщения с подводными лодками. Его предел такое же, как внутренняя граница Ван Алленского радиационного пояса - слоя заряженных частиц, удерживаемых на месте магнитными силами планеты.

Ученые считают, что радиоволны влияют на перемещение частиц в пространстве. Если исследование является действительно точным, то передача сигнала в будущем может быть использования для удаления избыточного излучения атмосферы Земли.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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