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Названы самые угоняемые автомобили в России

Названы самые угоняемые автомобили в России

Фото: "Актуальные новости"

Страховые компании назвали самую угоняемую марку автомобиля в России. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Актуальные новости", по итогам первого квартала Hyundai Solaris стала самой популярной маркой автомобиля среди угонщиков.

Эксперты считают, что в случае угона Hyundai Solaris зачастую продается по запчастям. Динамика раскрытия подобных преступлений очень низка, поскольку автомобиль, по сути, утилизируется. Также в списке самых угоняемых авто числятся: Lexus LX, Land Rover Discovery, BMW X5, а также Toyota Land Cruiser и KIA Rio.

Сотрудники страховых компаний считают, что автомобили премиум-класса зачастую угоняются «под заказ», а транспорт, представляющий потребительский сегмент, продаётся по запчастям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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