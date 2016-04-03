Комиссия МАК начала расследование по факту жесткой посадки вертолетаМи-8 в Приморье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин произошедшей в субботу в Приморье жесткой посадки вертолета Ми-8Т, на борту которого находились 12 человек, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.

В результате жесткой посадки вертолета пострадал пассажир, воздушное судно повреждено.

Как сообщалось, в субботу вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и девять пассажиров, авиакомпании «Дальнереческавиа» в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку в 68 км от поселка Красный Яр Приморского края. С места аварии людей авиацией эвакуировали в приморский город Дальнереченск.

Вертолет следовал по маршруту село Охотничий—Дальнереченск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]