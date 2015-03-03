Жителю Находки вынесен приговор за контрабанду 2 кг наркотиков

В 2015 году сотрудники Находкинской таможни получили информацию о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств их Китая в Находку посредством почтового отправления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи была задержана и изъята посылка, в которой находились пакеты с кристаллическим веществом весом более 2 кг, помещенные в фильтры для очистки воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, главного государственного таможенного инспектора по связям с общественностью Находкинской таможни.

Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое посылки является наркотическим средством, оборот которого в Российской Федерации запрещен.

Сотрудники таможни задержали получателя посылки, которым оказался 20-летний житель Находки. Таможней было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 229.1 УК РФ.

Находкинский городской суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]