Что нужно знать о переходе на электронные ПТС?

С 1 июля текущего года вступает в силу распоряжение правительства РФ о новом порядке регистрации автомобилей и других ТС. С наступлением этой даты автовладельцы смогут получить вместо бумажного паспорта ТС его электронную версию. Отметим, нововведение касается только тех машин, которые будут куплены после 1 июля 2017 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Актуальные новости", электронный ПТС, в отличии от своего предшественника, более информативен. В нем хранится вся информация об автомобиле, то есть история ТС с момента его схода с конвейера. В электронных ПТС будут фиксироваться все данные о проведенных техосмотрах, техническом обслуживании, ремонтах и даже ДТП, в которые попадала машина за все время. Кроме этого, ЭПТС будет содержать сведения о владельце авто.

Само новшество будет внедряться на территории РФ поэтапно. Как уже говорилось выше, отмены или принудительного обмена привычных старых паспортов ТС не предвидится. В случае потери бумажного документа во время переходного периода можно будет получить дубликат или сразу новый электронный паспорт. При этом обращаться за ним придется не к сотрудникам ГИБДД, а, предположительно, к операторам техосмотра. Именно они буду наделены правом выдавать ЭПТС и вносить изменения в него касательно ранее зарегистрированной техники.

Есть и еще одна хорошая новость. Несмотря на то, что услуга получения электронного ПТС будет платной, для автовладельцев она обойдется дешевле, нежели выдача простого бумажного подтверждающего документа. ЭПТС обойдется населению всего в 600 рублей, в то время как сегодня заведение обычного ПТС обязует хозяина машины или другого ТС внести госпошлину в размере 800 рублей.

А теперь подробнее о сроках внедрения ЭПТС. Есть информация, что члены совета ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) приняли решение продлить переходный период до 1 июля 2018 года. То есть, у российских ведомств есть еще год времени для разработки нормативной базы и полного внедрения информационной системы.

Соглашение о введении единой системы регистрации транспортных средств с помощью электронных паспортов на территории пяти стран-членов евразийского экономического союза, куда входит и Россия, было утверждено еще 27 июня 2016 года. Предполагалось, что постепенная выдача электронных документов в РФ начнется с 1 июля текущего года. Это так и есть, просто период внедрения системы ПТС увеличен до одного года. Это значит, что 30 июня 2018 года – последний срок оформления документов для уполномоченных ведомств в соответствии с ранее действующими правилами. По этой причине, до следующего года еще можно будет получить паспорт ТС в традиционной бумажной версии. Таким образом, все выданные до этого момента документы будут действительны до окончания всего срока эксплуатации ТС. Соответствующую информацию сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя ЕЭК. Данное решение аргументировано тем, что еще не во всех субъектах РФ приняты необходимые нормативные акты.

При этом, предполагается возможность получения электронного паспорта для владельцев автомобилей или других транспортных средств вместо бумажного по собственной инициативе, то есть в добровольном порядке. Председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркесян подчеркивает необходимость постепенного внедрения системы ЭПТС и плавного перехода для предпринимателей и граждан стран Евразийского экономического союза с учетом уже сформировавшихся на рынке правил игры.

Постановление российского правительства, уточняющее вопросы начала применения электронных ПТС в стране, будет принято в ближайшие несколько недель. Именно с того момента начнется беспрепятственная выдача электронных паспортов, но при этом продолжится и выдача соответствующих бумажных документов. Последние можно получить в отделениях ГИБДД и на таможне, а электронные будет оформлять непосредственно производитель. При импорте автомобилей, за часть паспортов понесет ответственность таможня, как и прежде.

Реальная возможность практического использования электронных ПТС на территории России появится уже ближе к концу лета. Первые сервисы АО «Электронный паспорт» в Единой системе межведомственного электронного взаимодействия будут запущены на протяжении июня для обеспечения обмена информацией между государственными органами РФ.

В данный момент процедура отмены бумажных ПТС проходит стадию обсуждения. По замыслу авторов инициативы, электронные ПТС упростят работу автопроизводителям, ГИБДД и налоговым органам, ведь вся этапы работы по оформлению, внесению изменений, и приему запросов переходит в интернет. Единая база данных о каждом автомобиле будет храниться на созданном оператором сервере.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]