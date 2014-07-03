Вступил в законную силу приговор киллеру из Большого Камня
В ноябре 2016 года Приморский краевой суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по делу об убийстве по найму предпринимателя в г. Большой Камень, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прократуру.
Как установлено в судебном заседании, житель города Владивостока в октябре 2014 года предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в размере миллиона рублей совершить убийство предпринимателя, с которым у заказчика сложились личные неприязненные отношения в связи с судебным спором о принадлежности магазина.
Организатор сообщил всю необходимую информацию о месте жительства и автомобиле жертвы, а также передал 125 тыс. рублей для приготовления к совершению преступления.
Осенью 2014 года исполнитель неоднократно приезжал в г. Большой Камень, где следил за потерпевшим, устанавливая его распорядок дня и выбирая наиболее подходящее время, место и способ убийства.
В конце ноября, дождавшись, когда мужчина остался в квартире один, злоумышленник незаконно проник в жилище и напал на потерпевшего, нанеся ему множество ударов ножом в области тела, головы и конечностей, причинив последнему травмы, несовместимые с жизнью.
Вернувшись во Владивосток, он получил от заказчика за свою «работу» часть обещанного вознаграждения в размере 200 тыс. рублей. Оставшуюся сумму получить не представилось возможным, поскольку исполнителя задержали сотрудники полиции по другому уголовному делу.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд приговорил организатора убийства (с учетом частичного сложения наказаний по ранее вынесенному приговору) к 19 годам лишения свободы, непосредственного исполнителя убийства – к 18 годам лишения свободы. Для отбытия наказания обоим определена исправительная колония особого режима.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.
Не согласившись с состоявшимися судебными решения сторона защита обжаловала их в апелляционном порядке.
Суд второй инстанции оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты о непричастности осужденных к содеянному и несправедливости приговора - без удовлетворения.
Следует отметить, что организатор убийства был осужден Ленинским районным судом г. Владивостока за участие в организованной группе, занимавшейся т.н. «долевом шантажом». Кроме этого, он признан виновным в организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью своей знакомой, которую по его заказу облили кислотой.
В результате этого женщина получила телесные повреждения в виде химических ожогов волосистой части головы, лица, шеи, грудной клетки, обоих плеч, предплечий, кистей, бёдер, голеней и стоп (32 % площади тела), сопровождающийся химическим ожогом обоих глаз, которые являются опасными для жизни.
Как и в случае с убийством предпринимателя, за выполнение заказа он выплатил исполнителям денежное вознаграждение.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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