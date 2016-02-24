Гигантский осьминог сбежал из аквариума в Приморском океанариуме

Крупному тихоокеанскому осьминогу удалось сбежать из аквариума адаптационного корпуса Приморского океанариума во Владивостоке, сотрудники застали его на полу холодноводного зала адаптационного корпуса, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" представитель океанариума Елена Молчанова, двенадцатикилограммового осьминога выловили водолазы учреждения у берегов острова Русский 26 мая, его сразу же поместили на карантин.

"Он тут же стал обследовать аквариум, обживая его. Животному удалось сдернуть крепление с прикрывающей сетки. Осьминоги не имеют скелета, благодаря чему могут проникнуть в любую щель, размер которой чуть больше основания клюва. Поэтому осьминог выбрался на свободу", - сказала Е.Молчанова.

Однако сотрудники быстро обнаружили "беглеца" и вернули на место.

"Никакого вреда осьминог не получил. Он может провести без воды и кислорода до 18 часов", - отметила представитель океанариума.

По словам специалистов, осьминоги - очень сильные и сообразительные животные. В океанариумах мира зафиксированы случаи, когда им удавалось выбираться из аквариумов и путешествовать по экспозициям.

Гигантский тихоокеанский осьминог - самый крупный осьминог в мире. Их средний вес составляет от трех до 15 кг, но зарегистрированы особи весом более 60 кг и длиной до трех метров. Размах их щупалец может достигать семи метров. Они также отличаются высоким интеллектом. Этот вид обитает в водах Тихого океана от Японии до Камчатки и берегов Калифорнии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]