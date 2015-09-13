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Шесть человек пострадали в ДТП с участием большегруза на трассе А-370

Шесть человек пострадали в ДТП с участием большегруза на трассе А-370

Фото: dps_control

Серьезное ДТП произошло на трассе А-370 между Вяземским и Лермонтовкой, со стороны Приморья.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на соцсети,  по предварительной информации, водитель Freightliner не справился с управлением на мокром после дождя участке дороги и столкнулся со спецтранспортом дорожных служб и автобусом.

Пострадали шесть человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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