Шесть человек пострадали в ДТП с участием большегруза на трассе А-370

Серьезное ДТП произошло на трассе А-370 между Вяземским и Лермонтовкой, со стороны Приморья.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на соцсети, по предварительной информации, водитель Freightliner не справился с управлением на мокром после дождя участке дороги и столкнулся со спецтранспортом дорожных служб и автобусом.

Пострадали шесть человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]