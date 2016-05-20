В Приморье пришло лето с грозовыми дождями

В начале новой рабочей недели погодными условиями на Дальнем Востоке управляет глубокий циклон, медленно смещающийся с Амурской области на Хабаровский край. В понедельник днём над Приморьем смещался фронтальный раздел этого циклона, однако существенных осадков он не вызвал. Воздух прогрелся до +20…+27 °C. Ночью температура воздуха понижалась до +4…+12 °C, на северо-востоке и востоке оказалось холоднее, 0…+3 °C.

Во Владивостоке в понедельник максимальная температура воздуха оказалась на 5–6 градусов выше, чем в воскресенье — +20…+22 °C, к утру температура понизилась до +11…+12 °C.

30 мая над Приморьем смещается очередной фронтальный раздел амурского циклона. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Столбики термометров в континентальных районах поднимутся до +20…+27 °C, на побережье ветер с моря принесёт менее тёплый воздух, +12…+19 °C.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, во Владивостоке вечером также возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Максимальная температура воздуха +17…+20 °C, в пригороде до +25 °C.

В среду, 31 мая, хабаровский циклон продолжит определять погоду над югом Дальнего Востока. В Приморском крае сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Минимальная температура ночью +7…+12 °C, в восточных районах 0…+6 °C. Днём воздух прогреется до +20…+28 °C, на побережье до +13…+19 °C.

Во Владивостоке в среду погода с переменной облачностью, без осадков. Ветер от слабого до умеренного, вечером ветер посвежеет. Минимальная температура к утру понизится до +10…+12 °C, максимальная температура +14…+17 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]