Популярное место отдыха приморцев - бухту Шамора - "забраковал" Роспотребнадзор

Во Владивостоке купальный сезон традиционно открывается 15 июня. В настоящее время на территории Приморского края проводятся мероприятия по подготовке мест массового отдыха к летнему сезону. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в адрес администраций городских округов и поселений были направлены предложения по благоустройству и организации пляжных зон. Неблагополучная ситуация сложилась в популярном месте отдыха жителей и гостей г.Владивостока в районе бухты Шамора.

Напомним, при организации пляжных зон арендаторами земельных участков должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, в части зонирования территории, установления теневых навесов, оборудования достаточным количеством урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием; общественных туалетов с водонепроницаемым выгребом, установка достаточного количества биотуалетов.

Кроме того, на территории пляжа должна проводиться патрульная уборка территории, организован ежедневный вывоз твердых бытовых отходов, уборка и дезинфекция общественных туалетов и ежедневное рыхление песка с уборкой мелкого бытового мусора.

В случае предоставления платных услуг на территории зоны отдыха предприниматель обязан в доступном месте для посетителей представить информацию о стоимости предлагаемой услуги, так же должна быть оформлена вывеска о наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги отдыха с указанием юридического адреса, правоустанавливающих документов и режима работы.

Ежегодно в летний период Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю организует социально-гигиенический мониторинг качества морской воды, воды поверхностных водоемов и песка в зонах рекреации по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям.

При ухудшении качества воды по микробиологическим показателям информация оперативно направляется в органы местного самоуправления для принятия действенных мер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]