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В Арсеньеве прошли краевые отборочные соревнования среди допризывной молодежи. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Всероссийские соревнования «Допризывник», которые ежегодно проходят в Приморье, – своего рода экзамен для старшеклассников, которые стремятся попасть в армию.

Здесь все, как в настоящих вооруженных силах. В начале построение, осмотр внешнего вида и неудобные вопросы от офицера, от которых так хочется уклониться.

- Почему нестриженый? Вы же командир отделения! И вы сами нестриженый. Здесь то же самое. Почему?

И вот у капитана команды есть шанс отличиться. Строевая подготовка: важно выполнить всё четко, синхронно, а главное — без промедления.

Тем временем на плац готовится выйти другая команда. Фокино представляют гимназисты. Углубленно изучают иностранные языки, но и военному делу уделяют много внимания. В Фокино всё завязано на морском флоте. Отсюда и выправка, и дисциплина. Артём Ермак — бывалый участник таких соревнований.

Артем Ермак, командир команды г. Фокино: «Первый раз я стал капитаном три года назад. У меня в подразделении были люди, которые старше меня. И было трепетно подходить к этому. А теперь я уже четвертый год занимаюсь этим и мне нравится».

Принимают строевую подготовку действующие офицеры арсеньевских воинских частей. О таких новобранцах им остается только мечтать.

Владимир Казаков, заместитель командира части по работе с личным составом: «Могу сказать одно. Если бы к нам в подразделение попали два—три человека из этих ребят, было бы проще. Форма дисциплинирует. Строевым приемам обучены. Они, можно сказать, готовые сержанты».

Многоборье по армейским дисциплинам в соревновании допризывников включает разборку и сборку автомата на скорость, а также спортивные дисциплины на физическую силу и выносливость. Победитель получает право выступить на всероссийском финале. В этом году Приморье представят арсеньевские старшеклассники. Кстати, в '95-ом они уже были первыми в России, и в этот раз собираются достижение повторить.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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