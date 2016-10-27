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Дорожники Приморья продолжают ремонт трассы Артем—Находка

Дорожники Приморья продолжают ремонт трассы Артем—Находка

Фото: Администрация ПК

Сотрудники «Примавтодора» продолжают вести ямочный ремонт дороги Артем—Находка. В настоящий момент работы идут на трех участках.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, три дорожных бригады ведут ямочный ремонт в районе поселка Врангель, на дороге Южно-Морской—Ливадия, а также на 82-м километре трассы Артем-Находка в районе Фокино. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«В настоящий момент в сторону Южно-Морского ремонт дорожного покрытия ведем с помощью фрезы. Также еще две дорожные бригады и пескоструйная машина «Примавтодора» работают на дороге Шкотово-Партизанск. Там начинают устранять пучины в районе Новой Москвы», – рассказал он.

Отметим, что в июне на трассе Артем-Находка—порт Восточный начнется капитальный ремонт участков общей протяженностью 32 километра. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено около 400 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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