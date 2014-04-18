Они спасают жизнь людям и делают это безвозмездно. В Артеме наградили доноров крови. Более ста добровольцев отметили почетными грамотами и ценными подарками в преддверии Международного дня донора — его отмечают 14 июня.

Ежегодно в лечебных учреждениях Приморья переливается до 10 тысяч литров донорской крови. Весомый вклад в это делают и жители Артемовского городского округа. В этом году вместе с ними чествуют доноров из Шкотовского района.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Эти люди обладают самым дорогим, что есть на свете — это кровь, которой они делятся. Это люди, которые дают жизнь другим людям в экстремальных ситуациях. Это очень важное мероприятие, это люди важного значения».

Всего в крае более 24 тысяч доноров. Все они — люди разных возрастов и профессий, которые не могут оставаться равнодушными к чужой беде. Кровь и ее компоненты необходимы при сложных операциях, тяжелобольным людям, а также для получения различных медицинских препаратов.

Владимир Новиков, депутат Государственной думы: «Мы считаем как со стороны краевых, городских властей, так и со стороны федеральных властей такую категорию людей нужно обязательно отмечать. Потому, что помочь в этой сфере человеку может только другой человек».

Надежда Ильина, председатель Приморского краевого отделения «Российский красный крест»: «Одно из основных направлений деятельности Российского красного креста — это пропаганда и организация безвозмездного донорства».

Всего грамотами и подарками было отмечено 115 человек. Среди них как почетные доноры, так и те, кто только начал сдавать кровь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]