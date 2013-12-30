Губернатор Приморья выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время сильного урагана в Москве

Владимир Миклушевский выразил в телеграмме мэру Москвы Сергею Собянину глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате разрушительного урагана в Москве.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, губернатор Приморья потрясён известием о последствиях самого разрушительного за последнее столетие урагана в Москве. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от этой страшной стихии.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром прошел в Москве во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В разных районах города зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

В результате урагана, по последним данным, в Москве погибли 11 человек. Всего в столице пострадали почти 170 человек, 146 из них госпитализированы, 108 остаются в больницах.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]