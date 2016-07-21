«Школа молодых ученых — 2017» — в приморском океанариуме. Студенты и аспиранты не любуются экспозициями, а работают — проводят опыты. В учителях — японский профессор.

Пугающее оранжевое море. Цвет воды, который встревожил владивостокцев в начале мая, оказался всего лишь цветением водоросли ноктилука. Она безобидна. Однако яркую окраску могут давать и ядовитые ее сородичи. Вызывать смертельные отравления у рыб, птиц и даже человека.

Рассмотреть эти одноклеточные водоросли, увидеть их под микроскопом или виртуальную модель можно в океанариуме. Но если обычные посетители в этих залах зачастую не задерживаются, то для молодых ученых это уникальная образовательная площадка. Здесь они познают незримый подводный мир.

Татьяна Орлова, заведующая лабораторией морской микробиоты Национального научного центра Морского биологии ДВО РАН: «Это так называемое явление «красный прилив». Это могут разные оттенки: и оранжевые, и красные, и вишневые и зеленые. Любые цвета. Александриум, вот макет этого организма, увеличенный. Размер этой клетки 30 микрон. Когда он развивается в большой концентрации, он представляет реальную угрозу человеку».

А вот сюда вход только для избранных. Здесь лаборатории океанариума. И сейчас на наших глазах впервые в России студенты проводят уникальные опыты.

Юлия Брагина, студентка ДВФУ: «Мы брали клетку, разрушали оболочку, чтобы извлечь ДНК и увеличить его количество».

Выполняют экспресс-метод, который позволяет быстро различить безопасную водоросль от смертельной. Обучает сам разработчик — доктор Сатоши Нагаи.

Сатоши Нагаи, руководитель группы геномики окружающей среды Национального научно-исследовательского института рыбного хозяйства, Иокогама, Япония: «Разработать метод мне поручило правительство Японии. Ведь эти водоросли даже в малом количестве очень токсичны. Рыба и моллюски питаются ими и становятся ядовиты для человека. Мой метод очень прост, дешев и быстр. Через полчаса уже можно определить вид водоросли».

Разработчик удостоен награды от правительства Японии. Сейчас его метод применяют при строительстве гидротехнических сооружений и размещении объектов марикультуры. Вовремя приостанавливают промысел рыбы и моллюсков. Но главное — эта разработка спасает человеческие жизни.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]