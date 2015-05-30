Приморский пилот взял серебро на втором этапе Российской дрифт-серии

Второй этап Российской дрифт-серии (РДС-Восток) прошёл в Хабаровске в минувшие выходные. Победителем соревнований стал хабаровчанин Егор Шумилкин, на втором месте Эдуард Маляров из Владивостока, третий - пилот из Благовещенска Макар Черныш.

В субботу пилоты сражались в одиночных заездах, в воскресенье - попарно. Накал в эти дни был нешуточный даже на тренировках: в субботу опытный гонщик Макар Черныш и новичок Хамран Мержоев серьёзно повредили свои машины о бетонные блоки.

Победителем одиночных заездов в субботу стал Константин Авшаров, который, к слову, этим этапом открыл для себя дрифт-сезон, в итоге у Константина пятое место в личном зачёте.

Ещё один пилот из Владивостока - Эдуард Маляров, вернувшийся в дрифт после солидного перерыва, не рвал с места в карьер – завершив одиночные заезды на восьмом месте, в воскресенье он смог взять серебро этапа.

Эдуард Маляров, пилот РДС-Восток: «Этап дался очень тяжело. Сама поездка была под вопросом, но всё же поехал. А в парных в топ-4 у меня ещё и лёг мотор – работало только пять цилиндров из шести. И если в топ-4 проехал более-менее, то в финале уже начал отставать от Шумилкина – машина вообще перестала ехать, потому и проиграл. А так взял бы первое место без проблем! Я рассчитывал встать на тумбочку, но место было не принципиально. А ещё давно мечтал проехать с Макаром Чернышом, и вот этот заезд состоялся – было круто!»

Примечательно, что в выходные, когда весь Хабаровск праздновал день города, единственный хабаровчанин, выступающий в РДС-Восток, порадовал горожан первым местом. Однако свою первую золотую награду Егор Шумилкин посвятил вполне конкретным людям – своим родителям.

В командном зачёте сейчас лидирует «Summit Motors» (Макар Черныш/Алексей Передерей), на втором месте Team Yokohama (Екатерина Седых/Максим Седых). Разница всего в 19 баллов красноречиво говорит о том, что и далее в командном зачёте продолжится нешуточная борьба.

Напомним, что в личном зачёте первого этапа золото взял пилот из Благовещенска, на минувшем соревновании – хабаровчанин. Сумеет ли представитель Владивостока завоевать золото третьего этапа – зависит и от болельщиков в том числе.

Третий этап РДС-Восток пройдёт на «Приморском кольце» меньше чем через три недели – 17 и 18 июня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]