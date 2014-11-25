В Уссурийске руководитель угольной компании получил большой штраф за подкуп сотрудника исправительной колонии

Уссурийская городская прокуратура установила, что руководитель ООО «УссуриУгольТрейд», действовавший от имени и в интересах возглавляемой им компании, попытался подкупить должностное лицо казенного учреждения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Так, он решил дать взятку заместителю начальника исправительной колонии за то, чтобы последний принял от его компании уголь марки, не соответствующей заявленной аукционной документацией. За совершение заведомо незаконных действий фигурант передал сотруднику исправительной колонии (который являлся участником оперативно-розыскных мероприятий) часть взятки в размере 40 тыс. Передача вознаграждения происходила под наблюдением правоохранительных органов, взяткодатель был задержан на месте преступления.

Согласно ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор возбудил в отношении юридического лица – ООО «УссуриУгольТрейд», дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По итогам его судебного рассмотрения указанная компания подвергнута административному штрафу в размере 500 тыс. руб.

Непосредственно директор этого общества осужден по приговору суда к штрафу в размере 1 млн 400 тыс. рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]