Новый карьер природных ископаемых открыли в Приморье

В поселке Заводском Приморского края на базе месторождения строительного камня «Каменушинское» заработал новый карьер.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на новом карьере будут перерабатывать и производить строительный камень, скальный грунт, щебень, а также займутся производством сопутствующих строительных материалов. Такая продукция сегодня востребована при производстве бетона, асфальта, дорожных работах, на строительстве мостов, зданий и сооружений. Помимо этого, некоторые компоненты месторождения могут использоваться для фильтрации и очистки воды.

На новом предприятии будет создано почти 100 рабочих мест.

Как отметили в администрации края, в этом году в Приморье планируется создать ещё, как минимум, два подобных предприятия.

Подписывайтесь на наш канал в Facebook и будьте в курсе последних событий!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]