Глава краевого УМВД встретится с жителями Октябрьского района Приморья

1 июня начальник УМВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев совместно с руководителями аппарата управления посетит отдел МВД России по Октябрьскому району. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в ходе рабочей поездки Николай Афанасьев встретится с жителями поселка Липовцы, которые смогут задать главе УМВД вопросы о деятельности полиции, в том числе в сфере миграции и оказания государственных услуг, обеспечения правопорядка в курортный сезон, контроля над соблюдением антиалкогольного законодательства, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики бытовой преступности, а также сообщить об актуальных проблемах.

Встреча состоится 1 июня в 16.00 в Доме культуры посёлка Липовцы по адресу: ул. Ленина, 8.

Все желающие могут принять участие в данном мероприятии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]