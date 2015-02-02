Почти 30 некоммерческих организаций Приморья претендуют на президентские гранты
Социально ориентированные некоммерческие организации Приморского края принимают участие в конкурсе на предоставление президентских грантов для реализации своих проектов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, заявки на участие подали уже 27 некоммерческих организаций.
Согласно правилам конкурса, участники могут представить проекты, направленные на решение социально важных задач: укрепление семейных ценностей, развитие гражданского общества, охрану здоровья, социальное обслуживание, а также поддержку молодежи и научных исследований.
У приморских организаций самыми популярными направлениями стали поддержка семьи, защита прав и свобод человека и социальное обслуживание.
Некоторые НКО подавали сразу несколько проектов на конкурс. Например, "Ассоциация юристов Приморья" представила проекты "Школа антикризисных волонтеров" и "Правовое просвещение семей воспитывающих детей-инвалидов, в том числе семей принявших на воспитание детей-сирот с отклонениями в развитии". Организация "Восток" участвует в конкурсе с комплексной программой повышения качества жизни и социальной активности людей пожилого возраста «Сердцем не стареем» и проектом ресурсного центра для НКО.
Также среди участников конкурса от Приморья – «Контингент», «Федерация дартс Уссурийского городского округа», приморское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России», благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама», детский оздоровительный реабилитационный центр «Лео», детско-юношеская общественная военно-патриотическая организация «Спецназ» и другие.
Итоги конкурса на предоставление президентских грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций подведут в конце июля.
Кроме того, социально ориентированные НКО могут рассчитывать на поддержку из краевого бюджета. Лучшие проекты ежегодно получают грантовую помощь по результатам конкурса. На эти цели в краевом бюджете в 2017 году предусмотрено пять миллионов рублей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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