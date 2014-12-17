Дмитрий Медведев предложил создать экспортно-импортный хаб в Приморье
Экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, организуют в Приморском крае. Такое предложение озвучил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 мая. В мероприятии принимает участие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Тема для обсуждения на сегодняшнем заседании – паспорт приоритетного проекта «Экспорт образования» и реализация проекта «Экспорт продукции АПК», касающегося поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.
В своём вступительном слове Премьер-министр напомнил, в рамках второго приоритета планируемся создать единую систему поддержки и продвижения экспортов продовольствия.
«Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, а компаний-экспортеров продукции сельского хозяйства, продовольствия прежде всего, стало больше, объем экспортных поставок вырос заметно. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского Союза, мы должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения», – заявил Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ подчеркнул, что в сотрудничестве с бизнес-сообществом нужно подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятими, ассоциациями. Активными, по его словам, должны быть и сами бизнес-объединения.
«Отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении наших товаров на внешние рынки, потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и производители должны максимально активно на эти рынки внедряться», – отметил Премьер-министр.
Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.
«Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, который был бы также снабжён перерабатывающими мощностями», – заявил Дмитрий Медведев.
Отметим, уникальное геополитическое положение Приморского края, общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 миллионов человек, открывает перед регионом широкие возможности для развития экспортоориентированных производств.
Владимир Миклушевский акцентировал, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.
«Большой вклад в это вносят созданные нами экспортные организации. Это Центр развития экспорта и Инвестиционное Агентство Приморского края, Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Они занимаются налаживанием контактов с иностранными партнерами, а также представляют наш край на международных форумах и различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в особенности в странах АТР», – подчеркнул глава региона.
Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального оптово-распределительного центра в границах территории опережающего развития «Надеждинская», работает подпрограмма развития малых форм хозяйствования, одним из направлений которой является создание сети потребительской кооперации в сельской местности по различным направлениям деятельности.
Более того, по словам Владимира Миклушевского, огромные перспективы для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на экспорт обеспечивает реализация федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток.
«Например, резиденты территории опережающего развития "Михайловский" – компании "Мерси Трейд" и "РусАгро-Приморье" планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок», – подчеркнул Губернатор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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