Полицейские в Находке привлекают перевозчиков угля к ответственности
Водители грузовиков в Находке нарушают правила перевозки угля. Это самое распространенное нарушение при перевозке сыпучих грузов. Уголь перевозят без специального укрытия.
В Находке полицейские и члены Общественного совета и добровольной народной дружины вместе занимаются выявлением и пресечением фактов нарушения правил транспортировки сыпучих грузов. Такие мероприятия проводятся регулярно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
С начала года выявлено 48 фактов нарушения ПДД водителями грузовиков, занятых на перевозке сыпучих грузов. Самое распространенное нарушение – перевозка угля, загрязнение проезжей части.
В отношении восемнадцати человек составлены протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха).
Только за минувшую неделю в отношении перевозчиков угля составлены 9 административных материалов по части 11 статьи 12.21 Кодекса об административных правонарушениях (превышение допустимой массы либо нагрузки на ось транспортных средств).
Водители большегрузного транспорта, нарушившие правила перевозки сыпучих грузов, привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы.
Сотрудники Госавтоиспекции совместно с представителями институтов гражданского общества продолжают работу по выявлению и привлечению к административной ответственности водителей, нарушающих правила перевозки сыпучих грузов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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