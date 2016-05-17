«Costa Victoria» в четвертый раз за месяц посетит Владивосток

Сегодня, 31 мая, в 13.00 во Владивосток в четвертый раз в нынешнем месяце придет одно из крупнейших круизных судов мира – «Costa Victoria». На его борту свыше двух тысяч туристов, для которых приготовлена увлекательная культурно-познавательная программа в краевой столице. Как сообщили в администрации города, покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день, 31 мая, ориентировочно в 23.00.

Как отметили в пресс-службе Владивостока, круизная итальянская компания «Costa Cruises», которой принадлежит «Costa Victoria», недавно заказала для постройки еще два океанских суперлайнера, которые должны стать новыми мировыми рекордсменами. Каждый из них сможет вместить на своем борту свыше шести тысяч туристов.

В последние годы заходы современных океанских пассажирских судов с иностранными туристами - не редкость во Владивостоке. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечают в администрации города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]