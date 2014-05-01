В День ВМФ в центре Владивостока ограничат автодвижение

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию города, в воскресенье, 30 июля, во Владивостоке состоится празднование Дня Военно-Морского флота. Военно-спортивный праздник ограничит движение и парковку транспортных средств с 8 до 14 часов на следующих участках автомобильных дорог:

- по улице Пограничная: от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;

- по улице Светланской: от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничная;

- по улице Набережной: от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;

- по улице Тигровой: от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской;

- по Красноармейскому переулку: от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной;

- по улице 1-й Морской: от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой;

В этот же день с 6 до 23 часов будут также ограничены движение и парковка транспортных средств по улице Батарейной: от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.

На данные периоды времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Алеутской, Светланской и Океанскому проспекту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]