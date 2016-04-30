Анонс на 30 июля

30 июля во Владивостоке состоится празднование Дня Военно-Морского флота. Военно-спортивный праздник ограничит движение и парковку транспортных средств с 8.00 до 14.00 на следующих участках автомобильных дорог: по улице Пограничная: от ее пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской; по улице Светланской: от ее пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничная; по улице Набережной: от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой; по улице Тигровой: от ее пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской; по Красноармейскому переулку: от его пересечения с улицей Набережной до дома № 9 по улице Набережной; по улице 1-й Морской: от ее пересечения с улицей Бестужева до пересечения с улицей Тигровой. В этот же день с 6.00 до 23.00 будут также ограничены движение и парковка транспортных средств по улице Батарейной: от ее пересечения с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной. На данные периоды времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Алеутской, Светланской и Океанскому проспекту.

30 июля во Владивостоке в районе станции Океанской будут производиться ремонтные работы на железнодорожном переезде. В связи с этим движение транспортных средств через переезд в районе дома № 39 по улице Успенского будет ограничено с 20.00 30 июля до 8.00 31 июля. На данный период времени объезд будет осуществляться по улицам Успенского, Мечникова и Фанзавод.

30 июля все отделения МФЦ Владивостока прием заявителей осуществлять не будут. При этом отделение № 1 (ул. Давыдова, 9), отделение № 2 (ул. Верхнепортовая,76 а), а также территориально отдаленные структурные подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 36) и на острове Русский (ул. Экипажная, 10) – в соответствии с графиками их работы, а отделение №3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), отделение №4 (ул. Адмирала Невельского, 13) и отделение №5 (Партизанский проспект, 28-а) – по техническим причинам.

30 июля пригород г. Владивостока. Велоспорт. Второй этап Кубка г. Владивостока по маунтинбайку «Экватор».

30 июля г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Любительские соревнования по автогонкам «Змеинка Тайм Атак», 3 этап.

30 июля г. Ярославль. ФК «Шинник» Ярославль — Луч-Энергия Владивосток. 5-й тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

30 июля — Международный день дружбы.

30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]