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Вчера, 09:30
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Цены на крупы и муку снизились в Приморье

Цены на крупы и муку снизились в Приморье

Фото: Администрация ПК

Госпродагентство Приморского края снизило цены на пшеничную, овсяную, кукурузную крупу, а также муку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, на складе предприятия во Владивостоке приморцы могут приобрести различные крупы по доступным ценам.

«Сейчас килограмм пшеничной крупы стоит 18 рублей, овсяной – 22, кукурузной – 30. Рис продается по 40 рублей за килограмм, гречка – по 45 рублей, манка – по 30, перловка – по 19», – сообщили в ведомстве.

Также снизились цены на муку высшего сорта. В наличие есть упаковки по 5, 10 и 50 килограмм.

«При покупке мешка муки весом 50 килограммов цена за килограмм будет составлять 20 рублей. В 10-килограммовом мешке – 22,5 рубля. Пятикилограммовая упаковка стоит 23 рубля», – добавили они.

С полным перечнем продуктов по ценам ниже среднерыночных можно ознакомиться на официальном сайте Госпродагентства.

На данный момент продукцию предприятия по ценам ниже среднерыночных можно приобрести во Владивостоке (улица Заречная, 5, район станции «Весенняя») и Дальнереченске, в селах Михайловке, Раздольном и поселке Кировский. А также по пятницам на сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока.

Напомним, стоимость минимального набора продуктов питания в июне снизилась и составила 5038 рублей. Минимальный набор включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.

Отметим, под руководством Губернатора Приморья Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии Госпродагентство запаса продуктов питания для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам. Предприятия торговли применяют дифференцированный подход к установлению минимальных торговых надбавок.

О фактах резкого повышения цен на продовольственные товары жители края могут сообщить по телефонам «горячей линии»: 8 (423) 2-215-803, 2-215-804.

Кроме того, по поручению главы региона во всех муниципальных образованиях проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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