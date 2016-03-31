Концерт в честь Дня Военно-Морского флота пройдет во Владивостоке
В воскресенье, 30 июля, во Владивостоке состоится концерт, посвящённый Дню Военно-Морского флота. Творческая программа стартует в 13 часов в амфитеатре набережной Спортивной гавани, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». В ходе концертной программы прозвучат вокальные композиции «Андреевский флаг», «Экипаж», «Мореманы», «Молодой офицер», «На синем море», «Два орла» и другие тематические песни. Также вниманию зрителей будут представлены танцевальные номера.
Подготовлена для гостей мероприятия викторина – жителям города у моря предлагают проверить свои знания морской терминологии.
Администрация Владивостока приглашает на мероприятие всех желающих, вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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