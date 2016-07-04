Облачная погода ожидается во Владивостоке в начале недели

В начале следующей недели погоду в Приморье будет определять гребень охотского антициклона. Именно он обусловит в континентальных районах края спокойную, со слабым ветром погоду. Дожди маловероятны. При малооблачной погоде ночи ожидаются прохладные +14…+20 °C, в горных районах +8…+13 °C, а температура воздуха днем в пределах +24…+31 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

На побережье начнёт поступать воздух с Охотского моря, который принесёт низкую облачность, появятся очаги тумана. Здесь прохладнее, +18…+23 °C.

Во Владивостоке первая половина следующей рабочей недели пройдёт при облачной погоде, местами возможен туман и морось. Температура воздуха ночью +16…+19 °C, днём +19…+22 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]