Пляжный фестиваль экстремальных видов спорта «Prim games» пройдет на Шаморе

В эти выходные, 29-30 июля, на побережье бухты Лазурная (Шамора) пройдет первый пляжный фестиваль экстремальных видов спорта «Prim games». Мероприятие соберет участников со всего Дальнего Востока и соседних стран – Кореи, Японии, Китая.

Организатором фестиваля выступает Федерация трикинга Владивостока при поддержке департамента по делам молодежи Приморского края.

Как сообщили в департаменте, на два дня на 10 тысячах квадратных метров развернутся 9 площадок, где будут представлены экстремальные, развлекательные и спортивные локации для направлений: акробатика, slackline, skate, bmx, трикинг, танцы, workout, серфинг, wakeboard, волейбол, гандбол, рэгби, фрисби.

В программе мероприятия - открытые уроки, показательные выступления, соревнования, батлы, игры, живые выступления местных и приглашенных групп и диджеев.

«У основной части молодежи новый тренд. Если мы посмотрим аналитику по людям с вредными привычками и сравним с данными шестилетней давности, то мы получим положительный эффект, потому что сейчас модно заниматься спортом, - подчеркнул директор департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович. - Многие привыкли, что «дела молодежи» касаются волонтеров, российских студенческих отрядов, российского союза молодежи, общественных организаций. Но молодежь – это особая субкультура, и у каждого молодого человека из Приморья свое видение, поэтому сегодня требуется больше разноплановых мероприятий, что мы и стараемся обеспечить».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]