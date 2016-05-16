Экстремалов Владивостока приглашают помериться силами в трех видах спорта
В субботу, 29 июля, во Владивостоке состоится спортивное мероприятие «Спринт-триатлон». В конце асфальтовой дороги в районе поселка Канал на Русском острове все желающие посоревнуются в плавании, езде на велосипеде и беге. Мероприятие организовано спортивным клубом «Iron Team». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.
Помериться силами в трех видах спорта смогут как профессиональные спортсмены, так и любители экстремального времяпрепровождения. Участникам предстоит пройти все входящие в триатлон дисциплины - плавание (750 метров), гонку на велосипедах (20 километров) и бег (5 километров).
Как отмечают организаторы мероприятия, «Iron Team Triathlon 2017» – это полноценное состязание с профессиональным судейством. Все зарегистрировавшиеся спортсмены получат фирменные призы и подарки. На финише каждому участнику, вне зависимости от времени прохождения дистанции, будут вручены оригинальные медали финишера. А в дополнение к медалям и подаркам участники получат море оваций и поздравлений. Территория организована так, что болельщики смогут следить за ходом соревнований на каждой дистанции.
Также в рамках проведения соревнований по триатлону планируется беговое состязание для детей «Iron Kids» (1 км) и женщин «Iron Girls» (5 км).
Программа соревнований:
Спринт-триатлон (750м+20км+5км):
09:00 – 10:20 - Регистрация участников;
10:20 – 11:00 - Торжественное открытие;
11:00 – Старт;
15:00 – 16:00 - Награждение победителей и призеров. Закрытие.
«Iron Kids» (1 км):
09:00 – 10:30 - Регистрация участников;
10:30 – 11:00 - Торжественное открытие;
11:00 – Старт;
«Iron Girls» (5 км):
09:00 – 10:30 - Регистрация участников;
10:30 – 11:00 Торжественное открытие;
12:00 - Старт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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