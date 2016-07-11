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Все отделения МФЦ Владивостока в воскресенье не работают

Все отделения МФЦ Владивостока в воскресенье не работают

Фото: ХабИнфо

Администрация МКУ «МФЦ ВГО» уведомляет, что в ближайшее воскресенье, 30 июля 2017 года, все отделения МФЦ Владивостока прием заявителей осуществлять не будут. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города.

При этом отделение № 1 (ул. Давыдова, 9), отделение № 2 (ул. Верхнепортовая,76-а), а также территориально отдаленные структурные подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 36) и на острове Русский (ул. Экипажная, 10) – в соответствии с графиками их работы, а отделение №3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), отделение №4 (ул. Адмирала Невельского, 13) и отделение №5 (Партизанский проспект, 28-а) – по техническим причинам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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